2020-04-17T18:59:27+03:00
Происшествия

Восемнадцатилетний житель Тверской области был задержан с крупной партией наркотиков

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмыМолодому человеку грозит до 10 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Вышневолоцком городском округе сотрудники местной полиции совместно с оперативниками наркоконтроля по подозрению в хранении наркотиков задержали 18-летнего местного жителя.

При личном досмотре у молодого человека был изъят большой сверток с порошкообразным веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком массой 200 грамм, что относится к крупному размеру.

Подозреваемый сообщил, что хранил пакет для личного употребления без цели сбыта.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По ч. 2 статьи 228 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Полицейские устанавливают место приобретения наркотика. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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