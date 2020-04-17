Восемнадцатилетний житель Тверской области был задержан с крупной партией наркотиков
В Вышневолоцком городском округе сотрудники местной полиции совместно с оперативниками наркоконтроля по подозрению в хранении наркотиков задержали 18-летнего местного жителя.
При личном досмотре у молодого человека был изъят большой сверток с порошкообразным веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком массой 200 грамм, что относится к крупному размеру.
Подозреваемый сообщил, что хранил пакет для личного употребления без цели сбыта.
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По ч. 2 статьи 228 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Полицейские устанавливают место приобретения наркотика. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU