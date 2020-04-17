Восемнадцатилетний житель Тверской области был задержан с крупной партией наркотиков

17 Апр 2020 2020-04-17T18:59:27+03:00

Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Вышневолоцком городском округе сотрудники местной полиции совместно с оперативниками наркоконтроля по подозрению в хранении наркотиков задержали 18-летнего местного жителя.

При личном досмотре у молодого человека был изъят большой сверток с порошкообразным веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком массой 200 грамм, что относится к крупному размеру.

Подозреваемый сообщил, что хранил пакет для личного употребления без цели сбыта.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По ч. 2 статьи 228 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Полицейские устанавливают место приобретения наркотика. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU