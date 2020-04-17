2020-04-17T18:09:49+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение

Пострадавший отделался ушибами
Ольга ТРОФИМОВА
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Ночью на М-11 водитель протаранил ограждениеНочью на М-11 водитель протаранил ограждениеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Авария произошла в ночь на 17 апреля на 325-м км автодороги М-11 "Нева" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Вольво", при движении в сторону Санкт-Петербурга, наехал на металлическое барьерное ограждение.

Утром пострадавший водитель самостоятельно обратился в больницу. У него диагностирован ушиб голени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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