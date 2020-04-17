В Тверской области водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение

17 Апр 2020 2020-04-17T18:09:49+03:00

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Авария произошла в ночь на 17 апреля на 325-м км автодороги М-11 "Нева" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Вольво", при движении в сторону Санкт-Петербурга, наехал на металлическое барьерное ограждение.

Утром пострадавший водитель самостоятельно обратился в больницу. У него диагностирован ушиб голени.

ИСТОЧНИК KP.RU