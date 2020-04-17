2020-04-17T18:02:09+03:00
Общество

Тверское УФАС уличило администрацию Торжка в сговоре с похоронной конторой

Власти ограничили конкуренцию на рынке, заключив договор с одной из компаний
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверское УФАС уличило администрацию Торжка в сговоре с похоронной конторойТверское УФАС уличило администрацию Торжка в сговоре с похоронной конторойФото: Виктория ЖУКОВА
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Тверское УФАС России возбудило дело в отношении администрации Торжка и ООО "Ритуал-Сервис". Надзорный орган уличил местную власть в нарушении Федерального закона "О защите конкуренции".

Установлено, что администрация заключила соглашение с похоронной конторой ООО "Ритуал-Сервис", предоставив ей исключительные права в сфере оказания ритуальных услуг на территории Торжка, что привело к ограничению конкуренции на рынке данных услуг.

Первое заседание комиссии состоялось в удаленном режиме 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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