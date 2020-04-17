2020-04-17T17:51:13+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Тверской области за неделю проверили 68 междугородних автобусов

Выявлено девять нарушений
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусовВ Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

В рамках контроля за организацией пассажирских перевозок, в период с 10 по 16 апреля, проверено 68 автобусов. В ходе проверок выявлено девять нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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