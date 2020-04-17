Госавтоинспекторы Тверской области за неделю проверили 68 междугородних автобусов
Выявлено девять нарушений
В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
В рамках контроля за организацией пассажирских перевозок, в период с 10 по 16 апреля, проверено 68 автобусов. В ходе проверок выявлено девять нарушений.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU