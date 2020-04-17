Музей военной техники в тверском парке Победы обновляется: к 9 мая там укладывают плитку

17 Апр 2020 2020-04-17T18:40:29+03:00

Несмотря на то, что торжества отложены, руководство парка хочет успеть обновить его к великой дате

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В тверском парке Победы, как и в других парках Твери гулять сегодня нельзя - таковы требования режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Но благоустройство никто не отменял. Сейчас в парке кладут плитку на территории, где установлена военная техника: танки, БТР, бомбардировщик МИГ. Плитка появится как под постаментами с экспонатами, так и на дорожках, ведущих к ним.

Празднование 75-й годовщины Победы в этом году перенесено из-за слишком высоких рисков распространения коронавирусной инфекции. Повлияло ли это на планы по благоустройству?

- Основное мы всё-таки планируем завершить к 9 Мая. Несмотря на то, что торжества вынужденно отложены, это великий праздник, и будет символично, если мы всё-таки приведём парк Победы в порядок к этой дате, - сообщил «КП»-Тверь» управляющий парком Победы Андрей Лебедев и поделился ещё одной радостной новостью: - Ещё сегодня мы очистили чашу фонтана, который ждёт новая жизнь.

Напомним, огромный фонтан, расположенный на территории парка, в этом году должен заработать впервые за тридцать лет. Чаша фонтана была предварительно отремонтирована, закуплено фонтанное оборудование.

Работы по благоустройству на территории музея военной техники в парке Победы Твери. Фото: Андрей Лебедев

Работы по благоустройству на территории музея военной техники в парке Победы Твери. Фото: Андрей Лебедев

ИСТОЧНИК KP.RU