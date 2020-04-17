В ДТП во Ржеве Тверской области женщина получила травмы
Она самостоятельно обратилась в больницу
В ДТП во Ржеве пострадала женщинаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 17 апреля около дома №2 по улице Большая Спасская во Ржеве Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что при столкновении двух автомобилей - "Шевроле Авео" и "Ауди А6" пострадала 67-летняя пассажирка "Шевроле".
Женщина самостоятельно обратилась за помощью в медучреждение. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU