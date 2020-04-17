2020-04-17T16:32:39+03:00
Происшествия

В ДТП во Ржеве Тверской области женщина получила травмы

Она самостоятельно обратилась в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП во Ржеве пострадала женщинаВ ДТП во Ржеве пострадала женщинаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 17 апреля около дома №2 по улице Большая Спасская во Ржеве Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что при столкновении двух автомобилей - "Шевроле Авео" и "Ауди А6" пострадала 67-летняя пассажирка "Шевроле".

Женщина самостоятельно обратилась за помощью в медучреждение. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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