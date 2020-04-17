2020-04-17T16:23:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Троих пациентов выписали из больницы после коронавируса в Тверской области

На сегодняшний день в регионе - 12 выздоровевших
Ольга ТРОФИМОВА
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Еще трое пациентов вылечились от коронавируса Фото: ПТОЕще трое пациентов вылечились от коронавируса Фото: ПТО
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В Тверской области выздоровели и выписаны из больницы еще три человека, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Ранее сообщалось о еще о девяти выздоровевших.

Всего на 17 апреля 2020 года в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. У большинства зараженных инфекция проходит без симптомов. Это контактировавшие с теми, у кого ранее был подтвержден COVID-19.

176 человек изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением либо проходят лечение.

Более 12300 человек сдали тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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