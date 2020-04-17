Троих пациентов выписали из больницы после коронавируса в Тверской области
В Тверской области выздоровели и выписаны из больницы еще три человека, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Ранее сообщалось о еще о девяти выздоровевших.
Всего на 17 апреля 2020 года в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. У большинства зараженных инфекция проходит без симптомов. Это контактировавшие с теми, у кого ранее был подтвержден COVID-19.
176 человек изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением либо проходят лечение.
Более 12300 человек сдали тесты на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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