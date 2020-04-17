В Тверской области легковушка врезалась в столб, двое пострадали

17 Апр 2020 2020-04-17T16:09:03+03:00

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Авария произошла 16 апреля, в районе дома №1 по улице Тверской в Бежецке Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 22-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Лада Приора", не справился с управлением и наехал на железобетонную опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение. На момент аварии оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU