В Тверской области легковушка врезалась в столб, двое пострадали
Угрозы жизни нет
Водитель на легковушке снес опору ЛЭП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 16 апреля, в районе дома №1 по улице Тверской в Бежецке Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 22-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Лада Приора", не справился с управлением и наехал на железобетонную опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение. На момент аварии оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU