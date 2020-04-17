В Тверской области начали просыпаться змеи

17 Апр 2020 2020-04-17T15:58:05+03:00

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- В Тверской области начали выходить из спячки пресмыкающиеся, в связи с чем участились случаи встречи граждан со змеями, - сообщат Минприроды региона.

Гражданам напоминают, что в Верхневолжье среди змей ядовитыми являются гадюки. От других пресмыкающихся их отличает иксобразный рисунок, от глаз до угла рта - темная полоса. Нередко встречаются целиком черные особи.

Из неядовитых змей в Тверской области обитают: уж, медянка и похожая на змею безногая ящерица – веретеница ломкая. Медянка и веретеница ломкая занесены в Красную книгу Тверской области.

Минприроды предупреждает граждан, что при укусе ядовитой змеи следует немдлнно обратиться за медицинской помощью.

Первичную консультацию всегда можно получить по телефону "03" (с мобильных – 112). Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, то необходимо оказать первую помощь пострадавшему: снять тесную одежду, давать обильное сладкое питье, ограничить движение, наложить повязку и доставить в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU