В Тверской области начали просыпаться змеи
- В Тверской области начали выходить из спячки пресмыкающиеся, в связи с чем участились случаи встречи граждан со змеями, - сообщат Минприроды региона.
Гражданам напоминают, что в Верхневолжье среди змей ядовитыми являются гадюки. От других пресмыкающихся их отличает иксобразный рисунок, от глаз до угла рта - темная полоса. Нередко встречаются целиком черные особи.
Из неядовитых змей в Тверской области обитают: уж, медянка и похожая на змею безногая ящерица – веретеница ломкая. Медянка и веретеница ломкая занесены в Красную книгу Тверской области.
Минприроды предупреждает граждан, что при укусе ядовитой змеи следует немдлнно обратиться за медицинской помощью.
Первичную консультацию всегда можно получить по телефону "03" (с мобильных – 112). Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, то необходимо оказать первую помощь пострадавшему: снять тесную одежду, давать обильное сладкое питье, ограничить движение, наложить повязку и доставить в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU