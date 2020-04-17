В Тверской области реализуют больше 270 проектов ППМИ
В Тверской области утвердили перечень проектов программы поддержки местных инициатив, которые должны реализовать в 2020 году. Всего в него вошло 273 проекта.
По мнению губернатора Игоря Рудени, ППМИ - один эффективных инструментов для конкретных улучшений инфраструктуры сёл и малых городов Верхневолжья.
- Важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги. Результаты программы демонстрируют высокую социальную активность нашего населения, - считает Игорь Руденя.
Всего на участие в конкурсе от муниципалитетов было подано более 300 заявок. В итоге будет реализовано 182 проекта в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских округах.
Всего на территории Верхневолжья уже реализовано более 1000 проектов ППМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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