В Тверской области реализуют больше 270 проектов ППМИ

17 Апр 2020 2020-04-17T14:34:07+03:00

Эта спортплощадка в Твери - тоже результат ППМИ. Фото: администрация Твери

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В Тверской области утвердили перечень проектов программы поддержки местных инициатив, которые должны реализовать в 2020 году. Всего в него вошло 273 проекта.

По мнению губернатора Игоря Рудени, ППМИ - один эффективных инструментов для конкретных улучшений инфраструктуры сёл и малых городов Верхневолжья.

- Важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги. Результаты программы демонстрируют высокую социальную активность нашего населения, - считает Игорь Руденя.

Всего на участие в конкурсе от муниципалитетов было подано более 300 заявок. В итоге будет реализовано 182 проекта в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских округах.

Всего на территории Верхневолжья уже реализовано более 1000 проектов ППМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU