Тверская станция переливания крови будет проводить исследования на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T14:16:46+03:00

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В Тверской области увеличивается число лабораторий, проводящих исследования на коронавирус. Об этом сообщила официальная группа "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети.

Проводить исследования на коронавирус теперь будет и Тверская станция переливания крови. Медучреждению передано 2000 тестов.

Всего в регионе будет действовать пять лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-19. Всего, по данным на 17 апреля 2020 года, на коронавирус в области обследовано более 12300 человек, более 870 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU