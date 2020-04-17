2020-04-17T14:16:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверская станция переливания крови будет проводить исследования на коронавирус

В медучреждение передано 2000 тестов
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская станция переливания крови будет проводить исследования на коронавирусТверская станция переливания крови будет проводить исследования на коронавирусФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области увеличивается число лабораторий, проводящих исследования на коронавирус. Об этом сообщила официальная группа "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети.

Проводить исследования на коронавирус теперь будет и Тверская станция переливания крови. Медучреждению передано 2000 тестов.

Всего в регионе будет действовать пять лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-19. Всего, по данным на 17 апреля 2020 года, на коронавирус в области обследовано более 12300 человек, более 870 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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