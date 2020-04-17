17 Апр 2020 2020-04-17T13:59:45+03:00

12 300 человек обследовано на коронавирус в Тверской области Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Тверской области на коронавирус обследовано более 12300 человек, за последние сутки – свыше 870. Актуальные данные опубликовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 260 медиков, 81 человека с диагнозом "внебольничная пневмония", 28 человек, прибывших на территорию РФ.

С 14 апреля результаты тестов подтверждают на уровне региона. Тесты проводят в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ.

За минувшие сутки выявлено еще 37 случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных на утро 17 апреля составило 188 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU