Сварочные аппараты и автомобильный двигатель украли из гаража жителя Тверской области

17 Апр 2020 2020-04-17T13:33:42+03:00

Ущерб от кражи составил 157 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области

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С сообщением о краже в дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его гаража похищены два сварочных аппарата, металлическая печь и автомобильный двигатель. Ущерб составил 157 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в гараж, сломав замок.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Осташкова. В полиции фигурант созналсяв содеянном и вернул часть имущества.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU