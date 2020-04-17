Сварочные аппараты и автомобильный двигатель украли из гаража жителя Тверской области
С сообщением о краже в дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его гаража похищены два сварочных аппарата, металлическая печь и автомобильный двигатель. Ущерб составил 157 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в гараж, сломав замок.
В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Осташкова. В полиции фигурант созналсяв содеянном и вернул часть имущества.
За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU