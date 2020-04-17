В Тверской области полицейские раскрыли кражу велосипеда
Злоумышленник задержан
Полицейские раскрыли кражу велосипедаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратился 41-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что из подъезда дома неизвестные украли его велосипед.
На место происшествия выехали полицейские. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался неработающий 26-летний житель Бологовского района.
По статье "Кража" озбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU