2020-04-17T10:58:23+03:00
Общество

В Зубцовском районе Тверской области обезвредили снаряды времен войны

В нескольких поселках нашли минометные мины и гранаты
Ольга ТРОФИМОВА
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В Зубцовском районе обезвредили снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Зубцовском районе обезвредили снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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16 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в селе Никифоровское и селе Батаки Зубцовского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

А именно, 82 мм минометная мина , два 105 мм артиллерийских снаряда, три 88 мм артиллерийских снаряа, три ручные гранаты РГД-33, три ручные гранаты РПГ 40.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает гражданам, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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