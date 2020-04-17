Две женщины пострадали в ДТП на Петербургском шоссе в Твери

17 Апр 2020 2020-04-17T10:40:56+03:00

ДТП на Петербургском шоссе в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в ночь на 16 апреля на Петербургском шоссе в районе дома №39 в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 28-летний водитель, управляя автомобилм "Мерседес Бенц", столкнулся с автомобилем "Тойота Королла", под управлением 45-летней женщины.

Участники ДТП дали противоречивые показания, поэтому материал был направлен на дополнительное расследование.

В аварии пострадала водитель "Тойоты" и ее 41-летняя пассажирка. С полученными травмами бригадой "скорой" они доставлены в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU