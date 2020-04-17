В Тверской области водитель на иномарке врезался в опору ЛЭП и погиб

17 Апр 2020 2020-04-17T10:29:03+03:00

Водител погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 16 апреля, в районе дома №18 по улице Свердлова в Удомельском городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 64-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате столкновения водитель скончался до приезда "скорой помощи". На момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU