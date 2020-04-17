В Тверской области водитель на иномарке врезался в опору ЛЭП и погиб
ДТП произошло в Удомельском городском округе
Водител погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 16 апреля, в районе дома №18 по улице Свердлова в Удомельском городском округе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 64-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
В результате столкновения водитель скончался до приезда "скорой помощи". На момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU