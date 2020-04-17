37 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

17 Апр 2020 2020-04-17T11:50:09+03:00

Общее количество зараженных на 17 ареля 2020 года составило 188 человек

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17 апреля стало известно о том, что в Верхневолжье подтверждено еще 37 случаев заражения COVID-19. Данные обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Общее количество зараженных на утро 17 апреля составило 188 человек. Девятьзаражённых выздоровели и выписаны из больницы, остальные 179 изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

На особый режим перешли несколько муниципалитетов. В частности, закрыты для проезда города Удомля и Конаково. Планируется закрыть ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный.

Ежедневно, в 11:00, на официальном сайте регионального правительства обновляется конкретная карта распространения коронавируса в населенных пунктах Тверской области.

Всего в России за сутки зарегистрировано 4 070 новых случаев заражения.

Распространение коронавируса в регионе на 17 апреля 2020 года Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU