В Тверской области пасхальные службы в храмах запрещать не стали

17 Апр 2020 2020-04-17T10:07:14+03:00

На Пасху в церквях собирается много людей, но сейчас создавать скопления не рекомендовано. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Губернатор Игорь Руденя договорился со священниками, что храмы закрывать не будут

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Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» 16 апреля сообщил, что в тверском регионе, несмотря на угрозу распространения коронавируса, решено не закрывать церкви на Пасху.

Глава региона при этом сказал, что прихожанам и священникам необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования во время проведения пасхальных богослужений. То есть соблюдать дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками.

– Вчера состоялась встреча с нашими епархиями. Договорились, что храмы в регионе закрывать не будем. При этом важно соблюдать все санитарно-гигиенические нормы. Освящение куличей планируется проводить на улице. Прихожане должны быть в защитных повязках, находиться на безопасном расстоянии, – заявил Игорь Руденя.

В Тверской области богослужения в честь Пасхи в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года пройдут в 214 соборах и церквях.

Напомним, что в регионе на 16 апреля был зафиксирован 151 случай заболевания коронавирусом. Летальных исходов по официальным данным не было.

ИСТОЧНИК KP.RU