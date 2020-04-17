В Твери больше двух месяцев ищут пропавшую женщину

17 Апр 2020 2020-04-17T09:21:55+03:00

Лариса Захарова ушла из дома 11 февраля Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"

Она ушли из дома и не вернулась

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Лариса Владимировна Захарова, 1972 года рождения, пропала в Твери 11 февраля 2020 года. Она ушла из дома, расположенного в Спортивном переулке и не вернулась.

Ориентировку на поиск опубликовал "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавшая ростом 160-164 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч. Особых примет нет. Была одета полушубок черного цвета, коричневую кофту, синие джинсы, черные сапоги, сурую шапку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(996)923-82-47, 8(910)646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU