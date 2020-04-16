Вместо квартирников в Твери теперь проходят онлайники

16 Апр 2020 2020-04-16T23:43:35+03:00

Ближайший будет посвящен дню рождения Майка Науменко из группы «Зоопарк» и Виктору Цою

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18 апреля, в субботу, в Твери пройдет Онлайник - Акустический вечер песен легенд русского рока, а так же отличных поэтов и музыкантов, Михаила "Майка" Науменко из группы «Зоопарк» и Виктора Цоя из группы «Кино».

Участвуют: Тим Талер и Влад Виноградов.

- Приглашаю вас в эту субботу виртуально посетить мою квартиру после 18:00. Будем праздновать день рождения Майка Науменко из группы «Зоопарк», петь его песни, а так же не забудем и про творчество Виктора Цоя, - отмечает Тим Талер.

Организатор встречи - Творческое Объединение «Медиана 69».

Начало трансляции в 18:00 здесь. Поддержать исполнителей можно будет здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU