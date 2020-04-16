Вместо квартирников в Твери теперь проходят онлайники
18 апреля, в субботу, в Твери пройдет Онлайник - Акустический вечер песен легенд русского рока, а так же отличных поэтов и музыкантов, Михаила "Майка" Науменко из группы «Зоопарк» и Виктора Цоя из группы «Кино».
Участвуют: Тим Талер и Влад Виноградов.
- Приглашаю вас в эту субботу виртуально посетить мою квартиру после 18:00. Будем праздновать день рождения Майка Науменко из группы «Зоопарк», петь его песни, а так же не забудем и про творчество Виктора Цоя, - отмечает Тим Талер.
Организатор встречи - Творческое Объединение «Медиана 69».
Начало трансляции в 18:00 здесь. Поддержать исполнителей можно будет здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU