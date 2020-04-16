В интернете появилась карта заболеваний Covid-19 в Тверской области

16 Апр 2020 2020-04-16T21:45:09+03:00

Карта будет обновляться в 11.00 ежедневно. Фото: ПТО

Она выложена на сайте правительства региона

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На официальном сайте правительства Тверской области доступна конкретная карта распространения коронавируса в населенных пунктах региона.

Она будет ежедневно обновляться в 11.00. На карте будут представляться данные конкретно по муниципалитетам региона.

Об том, что такая карта появилась на сайте областного правительства в тверском эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU