Жителя Калужской области взяли под стражу за стрельбу из ружья на улице в Тверской области
При задержании злоумышленник пытался скрыться
Самодельный обрез изъяли у жителя Калужской области Фото: архив "КП"
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14 апреля Торжокский межрайонный суд Тверской области постановил взять под стражу жителя Калужской области, подозреваемого в незаконном хранении оружия.
Ночью, 12 апреля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из обреза ружья и угрожал расправой жителю Торжокского района.
Его задержали сотрудники полиции МО МВД России "Торжокский". Самодельный обрез был изъят. При задержании подозреваемый пытался скрыться.
ИСТОЧНИК KP.RU