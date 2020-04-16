2020-04-16T20:51:58+03:00
Происшествия

Жителя Калужской области взяли под стражу за стрельбу из ружья на улице в Тверской области

При задержании злоумышленник пытался скрыться
Ольга ТРОФИМОВА
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Самодельный обрез изъяли у жителя Калужской области Фото: архив "КП"Самодельный обрез изъяли у жителя Калужской области Фото: архив "КП"
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14 апреля Торжокский межрайонный суд Тверской области постановил взять под стражу жителя Калужской области, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Ночью, 12 апреля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из обреза ружья и угрожал расправой жителю Торжокского района.

Его задержали сотрудники полиции МО МВД России "Торжокский". Самодельный обрез был изъят. При задержании подозреваемый пытался скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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