2020-04-16T21:11:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области пожилым людям на самоизоляции раздают продукты в рамках благотворительной акции

Пенсионерам передадут более 20 тыч. продуктовых наборов
Александр ЖМУЛИН
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набор продуктов вклюбчает в себя более 9 наименований. Фото: Пресс-служба правительства Тверской областинабор продуктов вклюбчает в себя более 9 наименований. Фото: Пресс-служба правительства Тверской области
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В регионе запустили благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ. Волонтеры акции #МыВместе начали доставлять бесплатные продуктовые наборы одиноким пожилым людям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи.

Как сообщила координатор проекта директор Фонда Твери Юлия Саранова, 16 апреля волонтеры развезли наборы более чем по 150 адресам в Твери. Кроме того, в города и районы Верхневолжья из Твери уже отправились фуры с первой партией из 10 тысяч продуктовых наборов. На следующей неделе нуждающимся пенсионерам передадут еще 10 тысяч наборов.

В состав набора в настоящее время входит пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, пшеничная мука, круглый рис, сахар-песок, сгущенное молоко, соль и чай.

Помочь пенсионерам и вложиться в акцию решили еще ряд социально ответственных предприятий и организаций.

Непосредственно доставить продукты готовы более 500 волонтеров в Твери и других муниципалитетах.

Напомним, что губернатор Игорь Руденя высоко оценил дело тверских добровольцев, которые помогают пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств на дом, оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора.

Губернатор также 16 апреля в телеэфире поблагодарил представителей бизнеса, которые поддержали проект помощи пожилым людям и перевели средства на покупку продуктов.

О том, как стать волонтером акции #МыВместе и оказать поддержку в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ можно узнать по телефону «горячей линии» 8-800-600-31-99, а также на сайте заботарядом.рф

Волонтёры начали доставлять продуктовые наборы пенсионерам. Фото: пресс-служба правительства Тверской области.

Волонтёры начали доставлять продуктовые наборы пенсионерам. Фото: пресс-служба правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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