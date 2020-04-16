Прокуратура помогла молодой девушке получить жилье в Тверской области

16 Апр 2020 2020-04-16T19:33:29+03:00

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В Осташковскую межрайонную прокуратуру обратилась молодая девушка, которая сообщила, что являясь сиротой, она не имеет собственного жилья.

Установлено, что родители заявительницы лишены родительских прав. На основании приказа Министерства социальной защиты населения региона заявительница включена в список на внеочередное предоставление жилых помещений, однако, после окончания обучения вынуждена проживать у знакомых.

В целях защиты прав сироты межрайонный прокурор обратился в суд с иском о предоставлении ей жилого помещения. Иск рассмотрен и удовлетворен, сироте предоставлена благоустроенная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU