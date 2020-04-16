2020-04-16T19:33:29+03:00
Общество

Прокуратура помогла молодой девушке получить жилье в Тверской области

Сироте выдали ключи от квартиры
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Осташковскую межрайонную прокуратуру обратилась молодая девушка, которая сообщила, что являясь сиротой, она не имеет собственного жилья.

Установлено, что родители заявительницы лишены родительских прав. На основании приказа Министерства социальной защиты населения региона заявительница включена в список на внеочередное предоставление жилых помещений, однако, после окончания обучения вынуждена проживать у знакомых.

В целях защиты прав сироты межрайонный прокурор обратился в суд с иском о предоставлении ей жилого помещения. Иск рассмотрен и удовлетворен, сироте предоставлена благоустроенная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В интернете появилась карта заболеваний Covid-19 в Тверской области
Жителя Калужской области взяли под стражу за стрельбу из ружья на улице в Тверской области
В Тверской области пожилым людям на самоизоляции раздают продукты в рамках благотворительной акции
Прокуратура помогла молодой девушке получить жилье в Тверской области
Новым главой Ржева избран Роман Крылов
Жители Тверской области в начале 2020 года активно женились и разводились
Тверичанка Диана Мун стала лауреатом международной поэтической премии «Фонарь-2020»
Водолазы выловили тело человека из реки в Тверской области
Коронавирус в Тверской области: родителей проконсультируют о мерах поддержки семей с детьми
Студия рисования из Торжка Тверской области попала в Книгу рекордов России и Книгу Мировых рекордов
На видео-экскурсию по паркам и караоке онлайн приглашает Горсад Твери
В Тверской области отремонтируют 80 километров дороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино
Житель Тверской области покупал продукты на чужую кредитку
У пенсионера из Конаковского района угнали автомобиль
Коронавирус в Тверской области: какие средства получил регион на оснащение коек для заразившихся
Игорь Руденя в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области
Из дачного дома жителя Твери украли лодку и мотор
Ребенок пострадал в ДТП на проспекте Победы в Твери
Коронавирус в Тверской области: сотрудники ГЖИ следят за качеством дезинфекции домов
Под Тверью полицейские задержали автомобиль с наркотиками
Пьяная женщина устроила скандал в больнице Тверской области
В Тверской области за сутки на коронавирус проверили 1243 человека
С банковской карты жительницы Твери мошенники списали 100 тысяч рублей
В Твери осудили студента, который умолчал о террористах
В Тверской области умерших от коронавируса нет
Пассажирка получила травмы в автобусе в Твери
В Тверской области водитель "Ягуара" стал виновником ДТП с пострадавшим
Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города