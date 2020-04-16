2020-04-16T20:38:55+03:00
Политика

Новым главой Ржева избран Роман Крылов

Его кандидатуру поддержали депутаты
Ольга ТРОФИМОВА
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Новым главой Ржева избран Роман Крылов Фото: www.facebook.com/Роман КрыловНовым главой Ржева избран Роман Крылов Фото: www.facebook.com/Роман Крылов
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16 апреля на заседании Ржевской городской Думы депутаты большинством голосов выбрали нового главу Ржева. Им стал Роман Крылов.

С ноября 2019 года он исполнял обязанности главы города, а теперь официально вступил в должность. С 2016 года Роман Крылов был депутатом Законодательного собрания Тверской области, работал в составе постоянного комитета по бюджету и налогам.

Роман Крылов имеет два высших образования, учился в Тверском государственном техническом университете.

Долгое время работал на одном из крупнейших предприятий Ржева – ПАО "Электромеханика": прошел путь от начальника транспортного цеха до заместителя генерального директора по управлению активами предприятия.

Является секретарем местного отделения партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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