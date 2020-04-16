2020-04-16T17:51:20+03:00
Общество

Жители Тверской области в начале 2020 года активно женились и разводились

Разводов традиционно было больше
Виктория ТУШКОВА
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Браки за первые два месяца года заключили 833 пары.Браки за первые два месяца года заключили 833 пары.Фото: Илья СМИРНОВ
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Женились и разводились жители Тверской области в январе и феврале 2020 года ударными темпами. Такой вывод можно сделать из обновлённых данных Тверьстата.

Браки за первые два месяца года заключили 833 пары, а развелись - 842. Для сравнения, за январь и февраль 2019 года было создано 496 семей, а распалось 617.

Как видно из статистики, разрыв между количеством поженившихся и расставшихся пар в январе и феврале 2020 года существенно сократился. Но разводов всё-таки было на девять больше, чем браков.

Что касается других показателей движения населения, то смертность в регионе по-прежнему серьёзно превышает рождаемость. За первые два месяца года на 3476 смертей пришлось только 1556 появлений детей на свет. За тот же период прошлого года умерли 3720 человек, а родились - 1810.

ИСТОЧНИК KP.RU

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