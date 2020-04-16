Водолазы выловили тело человека из реки в Тверской области

16 Апр 2020 2020-04-16T17:12:33+03:00

В Тверской области из реки выловили тело человека Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Сообщение о том, что на реке Тифина Максатихинского района, вблизи поселка Быковка обнаружено тело человека, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области 16 апреля.

- Тело погибшего извлечено из воды группой водолазных работ и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Личность погибшего устанавливается. Проводятся следственные мероприятия.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU