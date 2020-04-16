Водолазы выловили тело человека из реки в Тверской области
Личность погибшего устанавливается
В Тверской области из реки выловили тело человекаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:
Сообщение о том, что на реке Тифина Максатихинского района, вблизи поселка Быковка обнаружено тело человека, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области 16 апреля.
- Тело погибшего извлечено из воды группой водолазных работ и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Личность погибшего устанавливается. Проводятся следственные мероприятия.
Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU