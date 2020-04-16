2020-04-16T17:02:21+03:00
Общество

Коронавирус в Тверской области: родителей проконсультируют о мерах поддержки семей с детьми

Работает телефон, по которому семьи с детьми могут получить консультацию об аспектах жизни в условиях особого режима
Виктория ТУШКОВА
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Специалисты расскажут о ежемесячной выплате семьям, имеющим право на материнский капитал, и других вопросах.Специалисты расскажут о ежемесячной выплате семьям, имеющим право на материнский капитал, и других вопросах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области работает горячая линия по консультированию семей с детьми в условиях особого режима по коронавирусу.

Консультации ведут специалисты Тверского комплексного центра социального обслуживания населения. По телефону могут, в том числе, проконсультировать по вопросам мер поддержки семей с детьми.

О возможности получить таким образом информацию по данной теме напомнила тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети, куда ей постоянно поступают вопросы о продлении детских пособий, выплатах на детей до трёх лет и другие.

Номер телефона горячей линии по работе с семьями с детьми: 8 (4822) 58-91-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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