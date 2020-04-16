Коронавирус в Тверской области: родителей проконсультируют о мерах поддержки семей с детьми
В Тверской области работает горячая линия по консультированию семей с детьми в условиях особого режима по коронавирусу.
Консультации ведут специалисты Тверского комплексного центра социального обслуживания населения. По телефону могут, в том числе, проконсультировать по вопросам мер поддержки семей с детьми.
О возможности получить таким образом информацию по данной теме напомнила тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети, куда ей постоянно поступают вопросы о продлении детских пособий, выплатах на детей до трёх лет и другие.
Номер телефона горячей линии по работе с семьями с детьми: 8 (4822) 58-91-69.
ИСТОЧНИК KP.RU
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