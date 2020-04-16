Студия рисования из Торжка Тверской области попала в Книгу рекордов России и Книгу Мировых рекордов

16 Апр 2020 2020-04-16T17:00:35+03:00

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Торжокская образцовая художественная студия "Блик" попала в Книгу рекордов России и в Книгу Мировых рекордов INTERRECORD за создание самой большой в мире коллкции бумажны платьев.

250 бумажных нарядов были выполнены 20 учениками школы.

- Теперь мы самые настоящие рекордсмены, - сообщила администрация студии на официальной странице в соцсети.

Отметим, что образцовая художественная студия "Блик" была основана в 1998 году. Ученики студии изучают живопись, графику, дизайн, лепку и мультипликацию и другие направления искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU