На видео-экскурсию по паркам и караоке онлайн приглашает Горсад Твери

16 Апр 2020 2020-04-16T16:44:22+03:00

Городской сад Твери во время режима самоизоляции предлагает жителям областной столицы программу онлайн мероприятий Фото: администрация Твери

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Городской сад Твери во время режима самоизоляции предлагает жителям областной столицы программу онлайн мероприятий.

17 апреля в 20:00 начнется онлайн-караоке. Спеть любимые песни, не выходя из дома, можно будет в "Инстаграм" аккаунте Городского сада.

С понедельника на страницах в социальных сетях "Вконтакте" и "Инстаграм" стартует челендж #горсадутебядома, участники которого смогут поделиться в сети фотографиями своих домашних растений.

22 апреля в 18:00 начнется видео-экскурсия по паркам. Мероприятие будет проходить каждую среду.

23 апреля в 20:00 на странице Горсада в "Инстаграм" начнется онлайн игра с призами.

24 апреля в 15:00 в соцсетях Горсада пройдет творческий мастер-класс.

Кроме того, каждый вторник в 11:00 профессиональный тренер проводит спортивное занятие для взрослых, а по субботам в 10:00 утра - детскую зарядку.

ИСТОЧНИК KP.RU