На видео-экскурсию по паркам и караоке онлайн приглашает Горсад Твери
Городской сад Твери во время режима самоизоляции предлагает жителям областной столицы программу онлайн мероприятий.
17 апреля в 20:00 начнется онлайн-караоке. Спеть любимые песни, не выходя из дома, можно будет в "Инстаграм" аккаунте Городского сада.
С понедельника на страницах в социальных сетях "Вконтакте" и "Инстаграм" стартует челендж #горсадутебядома, участники которого смогут поделиться в сети фотографиями своих домашних растений.
22 апреля в 18:00 начнется видео-экскурсия по паркам. Мероприятие будет проходить каждую среду.
23 апреля в 20:00 на странице Горсада в "Инстаграм" начнется онлайн игра с призами.
24 апреля в 15:00 в соцсетях Горсада пройдет творческий мастер-класс.
Кроме того, каждый вторник в 11:00 профессиональный тренер проводит спортивное занятие для взрослых, а по субботам в 10:00 утра - детскую зарядку.
ИСТОЧНИК KP.RU