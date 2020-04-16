В Тверской области отремонтируют 80 километров дороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино

16 Апр 2020 2020-04-16T16:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Тверской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет продолжен ремонт региональной автодороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино. За два года привести в порядок планируется 80 километров трассы.

Контракт с подрядчиком - ЗАО "АБЗ-Дорстрой" заключен до 2022 года. Его цена составила более 1,2 млрд рублей. Ремонт дороги начался в прошлом году. Тогда было отремонтировано более 17 км от трассы "Москва - Рига до Хитино в Пеновском районе. В этом году в эксплуатацию введут 33,3 км в Андреапольском муниципальном округе, Пеновском районе, Осташковском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU