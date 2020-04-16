2020-04-16T16:30:27+03:00
Общество

В Тверской области отремонтируют 80 километров дороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино

Работы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"
Ольга ТРОФИМОВА
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Работы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" Фото: ПТОРаботы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" Фото: ПТО
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В 2020 году в Тверской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет продолжен ремонт региональной автодороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино. За два года привести в порядок планируется 80 километров трассы.

Контракт с подрядчиком - ЗАО "АБЗ-Дорстрой" заключен до 2022 года. Его цена составила более 1,2 млрд рублей. Ремонт дороги начался в прошлом году. Тогда было отремонтировано более 17 км от трассы "Москва - Рига до Хитино в Пеновском районе. В этом году в эксплуатацию введут 33,3 км в Андреапольском муниципальном округе, Пеновском районе, Осташковском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тверской области отремонтируют 80 километров дороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино
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