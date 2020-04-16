Житель Тверской области покупал продукты на чужую кредитку
В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что потеряла кредитную карту, а с нее продолжают списываться деньги.
Сотрудники уголовного розыска, установили магазины, где происходила оплата. По камерам вычислили злоумышленника. Им оказался 63-летний житель Калининского района.
Мужчина признался в содеянном и рассказал, что нескольких дней расплачивался чужой картой в продуктовых магазинах и на автозаправках.
По части 2 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" на фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU