Житель Тверской области покупал продукты на чужую кредитку

16 Апр 2020 2020-04-16T16:18:14+03:00

В магазинах и на заправке он потратил 17 000 рублей

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В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что потеряла кредитную карту, а с нее продолжают списываться деньги.

Сотрудники уголовного розыска, установили магазины, где происходила оплата. По камерам вычислили злоумышленника. Им оказался 63-летний житель Калининского района.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что нескольких дней расплачивался чужой картой в продуктовых магазинах и на автозаправках.

По части 2 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" на фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU