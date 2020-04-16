У пенсионера из Конаковского района угнали автомобиль
В полицию обратился 62-летний житель поселка Редкино. Пенсионер сообщил, что ночью у него похитили автомобиль марки "Опель Астра", припаркованный возле одного из домов по улице Пионерской.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские составили описание транспортного средства и передали патрульным экипажам и нарядам оперативных служб.
В ходе розыска автомобиль был обнаружен и задержан сотрудниками ГИБДД в Конаковском районе. Угонщиком оказался 41-летний житель поселка Редкино. Подозреваемый сознался в содеянном. Авто вернули владельцу.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU