2020-04-16T16:10:39+03:00
Происшествия

У пенсионера из Конаковского района угнали автомобиль

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
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У пенсионера в Редкино угнали иномаркуУ пенсионера в Редкино угнали иномаркуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию обратился 62-летний житель поселка Редкино. Пенсионер сообщил, что ночью у него похитили автомобиль марки "Опель Астра", припаркованный возле одного из домов по улице Пионерской.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские составили описание транспортного средства и передали патрульным экипажам и нарядам оперативных служб.

В ходе розыска автомобиль был обнаружен и задержан сотрудниками ГИБДД в Конаковском районе. Угонщиком оказался 41-летний житель поселка Редкино. Подозреваемый сознался в содеянном. Авто вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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