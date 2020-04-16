2020-04-16T15:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: какие средства получил регион на оснащение коек для заразившихся

Деньги на это поступили из резервного фонда Правительства Российской Федерации
Александр ЖМУЛИН
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Игорь руденя принял участие в очередном заседании рабочей группы Госсовета РФ по коронавирусу. Фото: ПТОИгорь руденя принял участие в очередном заседании рабочей группы Госсовета РФ по коронавирусу. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя, как и другие главы регионов, по видеосвязи принял участие в очередном заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Главной темой обсуждения стала мобилизация медучреждений в регионах и развертывание на их базе коек для больных Covid-19.

Как сообщило областное правительство, нашему региону из резервного фонда Правительства РФ на оснащение более 1300 коек выделено 269 млн рублей.

Отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией созданы в тверских горбольницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, Областной клинической больнице.

Сейчас в Твери в больнице №6 готовят дополнительные койки для лечения заражённых Covid-19.

Также под инфекционные госпитали переформатируют тверскую больницу №1 им. В.В. Успенского, а также Нелидовскую, Зубцовскую и Конаковскую ЦРБ и Центральной медико-санитарной части №141 в Удомле.

Добавим, что в регионе увеличены объемы тестирования на коронавирус.

Уже обследовано более 11400 человек (в том числе более 420 медиков), за последние сутки – свыше 1200.

Всего на настоящее время в регионе подтвержден 151 случай заболевания Covid-19. Девять из заразившихся – выздоровели.

Летальных исходов от коронавируса в Верхневолжье на 16 апреля не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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