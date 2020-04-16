Тверичанка Диана Мун стала лауреатом международной поэтической премии «Фонарь-2020»

16 Апр 2020 2020-04-16T19:15:58+03:00

Диана заняла 1 место в номинации "экспериментальная поэзия" за верлибры. Фото: из архива Дианы Мун

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16 апреля стали известны итоги II международной поэтической премии «Фонарь-2020». Победителей и лауреатов выбрала представительная коллегия жюри.

К участию в розыгрыше премии были допущены 215 поэтических подборок, поступивших от авторов из России, Украины, Беларуси, Германии, Чехии, Канады, Израиля, Новой Зеландии.

Участником конкурса стала и тверичанка Диана Мун. В итоге Диана заняла 1 место в номинации "экспериментальная поэзия" за верлибры.

- Верлибры - довольно сложный поэтический жанр. Мало кто их пишет. Но лично меня на них вдохновила лекция поэта, публициста и известного тверского хирурга Максима Страхова. Что касается победы, то, конечно, я рада, это очень неожиданно. Прежде меня знали как автора классических стихотворений, экспериментальную поэзию я публикую и читаю не так часто, - прокомментировала «КП»-Тверь» Диана Мун.

В качестве подарка Диана получит сертификат на услуги издательства.

Диана Мун – тверская поэтесса и прозаик, автор трёх стихотворных сборников: «Соловетра» (2008), «Карманная радуга» (2012), «Календарь метаморфоз» (2017), а также аудиокниги стихотворений «( ) за скобками» (2017). Лауреат Премии Губернатора Тверской области за достижения в области литературы.

Глава областной творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья», руководитель творческого объединения «Струны души».

А вот и один из ее самых свежих верлибров.

Холодное мартовское солнце – хитрый лис –

Выглядывает из-за туч

И прячется за ними снова.

Помахивает ярким хвостом,

Выманивает меня из необъятного вязаного шарфа:

«Приглядись, как я хорош!»

Но ему не удастся меня обмануть –

Укутываюсь ещё сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU