Тверичанка Диана Мун стала лауреатом международной поэтической премии «Фонарь-2020»
16 апреля стали известны итоги II международной поэтической премии «Фонарь-2020». Победителей и лауреатов выбрала представительная коллегия жюри.
К участию в розыгрыше премии были допущены 215 поэтических подборок, поступивших от авторов из России, Украины, Беларуси, Германии, Чехии, Канады, Израиля, Новой Зеландии.
Участником конкурса стала и тверичанка Диана Мун. В итоге Диана заняла 1 место в номинации "экспериментальная поэзия" за верлибры.
- Верлибры - довольно сложный поэтический жанр. Мало кто их пишет. Но лично меня на них вдохновила лекция поэта, публициста и известного тверского хирурга Максима Страхова. Что касается победы, то, конечно, я рада, это очень неожиданно. Прежде меня знали как автора классических стихотворений, экспериментальную поэзию я публикую и читаю не так часто, - прокомментировала «КП»-Тверь» Диана Мун.
В качестве подарка Диана получит сертификат на услуги издательства.
Диана Мун – тверская поэтесса и прозаик, автор трёх стихотворных сборников: «Соловетра» (2008), «Карманная радуга» (2012), «Календарь метаморфоз» (2017), а также аудиокниги стихотворений «( ) за скобками» (2017). Лауреат Премии Губернатора Тверской области за достижения в области литературы.
Глава областной творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья», руководитель творческого объединения «Струны души».
А вот и один из ее самых свежих верлибров.
Холодное мартовское солнце – хитрый лис –
Выглядывает из-за туч
И прячется за ними снова.
Помахивает ярким хвостом,
Выманивает меня из необъятного вязаного шарфа:
«Приглядись, как я хорош!»
Но ему не удастся меня обмануть –
Укутываюсь ещё сильнее.
ИСТОЧНИК KP.RU