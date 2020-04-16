Игорь Руденя в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя 16 апреля в третий раз в эфире телеканала «Россия 24» расскажет о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Тверской области. Начало телеэфира – в 21.00.
В регионе с 17 марта введён режим повышенной готовности, но без жестких карантинных мер. На время закрыты ряд предприятий, объектов торговли и сферы услуг, частных клиник, запрещено посещение парков, детских и спортивных площадок. Пожилым гражданам рекомендовано оставаться дома.
Введены ограничения на въезд в Удомельский городской округ и Конаково. Там находятся стратегически важные объекты энергетической отрасли - КАЭС и ГРЭС.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
ИСТОЧНИК KP.RU
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