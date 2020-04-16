Из дачного дома жителя Твери украли лодку и мотор

16 Апр 2020 2020-04-16T13:51:47+03:00

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В полицию обратился 68-летний житель Твери и заявил о пропаже имущества из дачного дома, расположенного в Калининском районе.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник взломал входную дверь и похитил надувную лодку и лодочный мотор. Ущерб составил порядка 40 000 рублей. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 57-летний житель Калининского района.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело".

Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU