Ребенок пострадал в ДТП на проспекте Победы в Твери
Угрозы его жизни нет
ДТП на проспекте Победы в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем 16 марта, в районе дома №66 на проспекте Победы в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля - "Мазда" и "Хендай".
В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок - пассажир "Мазды". На момент столкновения он сидел в детском кресле. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU