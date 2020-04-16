Ребенок пострадал в ДТП на проспекте Победы в Твери

16 Апр 2020 2020-04-16T13:32:11+03:00

ДТП на проспекте Победы в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла днем 16 марта, в районе дома №66 на проспекте Победы в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля - "Мазда" и "Хендай".

В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок - пассажир "Мазды". На момент столкновения он сидел в детском кресле. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU