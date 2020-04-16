Коронавирус в Тверской области: сотрудники ГЖИ следят за качеством дезинфекции домов

16 Апр 2020 2020-04-16T13:26:12+03:00

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Госжилинспекция Тверской области на сегодняшний день проверила в 153 многоквартирных домах региона, насколько качественно там проводится санобработка работниками УК. Результаты фиксируются на фотокамеру.

Напомним, что в Верхневолжье принимаются профилактические меры против распространения коронавируса, введен ружим повышенной готовности.

Одна из мер – это регулярная ежедневная санобработка мест общего пользования в многоквартирных домах. За это отвечают УК. Контроль за качеством дезинфекции ведёт Госжилинспекция.

Особое внимание работники УК, проводящие санобработку, должны уделять дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам.

ИСТОЧНИК KP.RU