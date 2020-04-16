2020-04-16T13:26:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: сотрудники ГЖИ следят за качеством дезинфекции домов

Управляющие компании должны ежедневно обрабатывать подъезды, лестничные пролеты и площадки многоквартирных домов обеззараживающими средствами
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Работники УК должны ежедневно проводить санобработкй в домах. Фото: ПТОРаботники УК должны ежедневно проводить санобработкй в домах. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Госжилинспекция Тверской области на сегодняшний день проверила в 153 многоквартирных домах региона, насколько качественно там проводится санобработка работниками УК. Результаты фиксируются на фотокамеру.

Напомним, что в Верхневолжье принимаются профилактические меры против распространения коронавируса, введен ружим повышенной готовности.

Одна из мер – это регулярная ежедневная санобработка мест общего пользования в многоквартирных домах. За это отвечают УК. Контроль за качеством дезинфекции ведёт Госжилинспекция.

Особое внимание работники УК, проводящие санобработку, должны уделять дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водолазы выловили тело человека из реки в Тверской области
Коронавирус в Тверской области: родителей проконсультируют о мерах поддержки семей с детьми
Студия рисования из Торжка Тверской области попала в Книгу рекордов России и Книгу Мировых рекордов
На видео-экскурсию по паркам и караоке онлайн приглашает Горсад Твери
В Тверской области отремонтируют 80 километров дороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино
Житель Тверской области покупал продукты на чужую кредитку
У пенсионера из Конаковского района угнали автомобиль
Коронавирус в Тверской области: какие средства получил регион на оснащение коек для заразившихся
Игорь Руденя в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области
Из дачного дома жителя Твери украли лодку и мотор
Ребенок пострадал в ДТП на проспекте Победы в Твери
Коронавирус в Тверской области: сотрудники ГЖИ следят за качеством дезинфекции домов
Под Тверью полицейские задержали автомобиль с наркотиками
Пьяная женщина устроила скандал в больнице Тверской области
В Тверской области за сутки на коронавирус проверили 1243 человека
С банковской карты жительницы Твери мошенники списали 100 тысяч рублей
В Твери осудили студента, который умолчал о террористах
В Тверской области умерших от коронавируса нет
Пассажирка получила травмы в автобусе в Твери
В Тверской области водитель "Ягуара" стал виновником ДТП с пострадавшим
Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города