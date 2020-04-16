Под Тверью полицейские задержали автомобиль с наркотиками

16 Апр 2020 2020-04-16T13:24:05+03:00

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Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Калининскому району совместно с инспекторами ГИБДД УМВД России по Тверской области в Калининском районе остановили автомобиль "ВАЗ" под управлением 39-летнего жителя Твери. В машине также находился пассажир.

При досмотре транспортного средства под пассажирским сиденьем полицейские нашли полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик.

Водителя и пассажира доставили в отдел полиции. Пассажир - 21-летний ранее судимый житель Лихославльского района - не стал отрицать свою вину и признался, что хранил наркотик для личных нужд без цели сбыта.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU