Пьяная женщина устроила скандал в больнице Тверской области

16 Апр 2020 2020-04-16T13:16:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело завели на 33-летнюю жительницу Пеновского района Тверской области.

Инцидент произошел в марте 2020 года. Ночью 4 марта женщина вызвала полицию и пожаловалась на побои от сожителя. Заявительница и ее обидчик были пьяны, поэтому полицейские доставили их в ГБУЗ Пеновская ЦРБ для прохождения освидетельствования.

В помещении больницы женщина начала возмущаться и громко кричать, не обращая внимания на замечание сотрудника полиции. В присутствии медицинских работников и других лиц нецензурно ругалась на полицейского, тем самым, унизила его честь и достоинство.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU