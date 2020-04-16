2020-04-16T13:16:31+03:00
Общество

Пьяная женщина устроила скандал в больнице Тверской области

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщину будут судить за оскорбление полицейского Фото: архив "КП"Женщину будут судить за оскорбление полицейского Фото: архив "КП"
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Уголовное дело завели на 33-летнюю жительницу Пеновского района Тверской области.

Инцидент произошел в марте 2020 года. Ночью 4 марта женщина вызвала полицию и пожаловалась на побои от сожителя. Заявительница и ее обидчик были пьяны, поэтому полицейские доставили их в ГБУЗ Пеновская ЦРБ для прохождения освидетельствования.

В помещении больницы женщина начала возмущаться и громко кричать, не обращая внимания на замечание сотрудника полиции. В присутствии медицинских работников и других лиц нецензурно ругалась на полицейского, тем самым, унизила его честь и достоинство.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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