2020-04-16T13:04:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области за сутки на коронавирус проверили 1243 человека

Всего обследовано 11430 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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На коронавирус в Тверской области за сутки проверено более 1200 человекНа коронавирус в Тверской области за сутки проверено более 1200 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус - COVID-19.

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки обследовано 1243 человека. Всего сделано 11 430 тестов.

За прошедшие сутки исследования проведены в отношении более 420 медиков, 131 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", 12 человек, прибывших на территорию РФ.

Тестирование осуществляется лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ.

Утром, 16 апреля, стало известно о 34 новых заразившихся коронавирусом в Тверской области. Статистику обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Общее количество зараженных на сегодяшний день - 151 человек.

Девять пациентов выздоровели и выписаны домой. Еще 142 остаются под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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