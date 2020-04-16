В Тверской области за сутки на коронавирус проверили 1243 человека
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус - COVID-19.
По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки обследовано 1243 человека. Всего сделано 11 430 тестов.
За прошедшие сутки исследования проведены в отношении более 420 медиков, 131 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", 12 человек, прибывших на территорию РФ.
Тестирование осуществляется лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ.
Утром, 16 апреля, стало известно о 34 новых заразившихся коронавирусом в Тверской области. Статистику обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
Общее количество зараженных на сегодяшний день - 151 человек.
Девять пациентов выздоровели и выписаны домой. Еще 142 остаются под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»