С банковской карты жительницы Твери мошенники списали 100 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
Жительница Твери лишилась денег, поверив мошенникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 39-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты были похищены 100 тысяч рублей.
Заявительница рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированном снятии денежных средств. Женщина продиктовала мошеннику данные карты и коды, после чего деньги ушли на неизвестный счет.
Личность звонившего устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU