С банковской карты жительницы Твери мошенники списали 100 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T12:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 39-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты были похищены 100 тысяч рублей.

Заявительница рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированном снятии денежных средств. Женщина продиктовала мошеннику данные карты и коды, после чего деньги ушли на неизвестный счет.

Личность звонившего устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU