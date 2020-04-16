2020-04-16T11:51:13+03:00
Происшествия

В Твери осудили студента, который умолчал о террористах

Его оштрафовали на 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери осудили студента, который скрыл информацию о террористах Фото: архив "КП"В Твери осудили студента, который скрыл информацию о террористах Фото: архив "КП"
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Судом установлено, молодой человек скрыл от правоохранительных органов информацию о том, что его знакомый вместе с братом выезжали в Сирию для участия в деятельности террористической организации ИГИЛ - запрещенной в Российской Федерации и ее дальнейшего финансирования.

Приговором Заволжского районного суда г. Твери студент признан виновнымпо ст. 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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