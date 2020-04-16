Пассажирка получила травмы в автобусе в Твери
Ей оказана помощь
Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в ТвериФото: Иван ВИСЛОВ
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ДТП произошло около полудня 15 апреля, в районе дома №2 по улице Вагжанова в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 34-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством "ЛИАЗ", следовавшим по маршруту №106, при резком ускорении допустил падение 54-летней женщины-пассажира, которая стояла в центре салона.
На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", женщину доставили в медучреждение и после оказания помощи отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU