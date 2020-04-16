Пассажирка получила травмы в автобусе в Твери

16 Апр 2020 2020-04-16T09:49:38+03:00

Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Твери Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло около полудня 15 апреля, в районе дома №2 по улице Вагжанова в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 34-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством "ЛИАЗ", следовавшим по маршруту №106, при резком ускорении допустил падение 54-летней женщины-пассажира, которая стояла в центре салона.

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", женщину доставили в медучреждение и после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU