2020-04-16T09:49:38+03:00
Происшествия

Пассажирка получила травмы в автобусе в Твери

Ей оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в ТвериПассажирка автобуса пострадала в ДТП в ТвериФото: Иван ВИСЛОВ
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ДТП произошло около полудня 15 апреля, в районе дома №2 по улице Вагжанова в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 34-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством "ЛИАЗ", следовавшим по маршруту №106, при резком ускорении допустил падение 54-летней женщины-пассажира, которая стояла в центре салона.

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", женщину доставили в медучреждение и после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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