В Тверской области водитель "Ягуара" стал виновником ДТП с пострадавшим

16 Апр 2020 2020-04-16T08:59:25+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло вечером, 15 апреля, на улице Карла Маркса в поселке Селижарово Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель "Ягуара" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Лада Гранта", который ехал во встречном направлении.

В результате столкновения пострадал пассажир "Лады". Угрозы жизни нет. Оба водителя - трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU