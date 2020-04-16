В Тверской области водитель "Ягуара" стал виновником ДТП с пострадавшим
Авария произошла в Селижарово
В ДТП пострадал водител "Лады"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 15 апреля, на улице Карла Маркса в поселке Селижарово Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель "Ягуара" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Лада Гранта", который ехал во встречном направлении.
В результате столкновения пострадал пассажир "Лады". Угрозы жизни нет. Оба водителя - трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU