2020-04-16T08:59:25+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель "Ягуара" стал виновником ДТП с пострадавшим

Авария произошла в Селижарово
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП пострадал водител "Лады"В ДТП пострадал водител "Лады"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло вечером, 15 апреля, на улице Карла Маркса в поселке Селижарово Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель "Ягуара" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Лада Гранта", который ехал во встречном направлении.

В результате столкновения пострадал пассажир "Лады". Угрозы жизни нет. Оба водителя - трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери осудили студента, который умолчал о террористах
В Тверской области умерших от коронавируса нет
Пассажирка получила травмы в автобусе в Твери
В Тверской области водитель "Ягуара" стал виновником ДТП с пострадавшим
Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города
В Твери запустили веселый челлендж для дачников
В создание тепличного комплекса в Тверской области вложат средства бюджета
Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд в Конаково
Шестерых пациентов после коронавируса выписали в Тверской области
В Тверской области четверо больных коронавирусом подключены к ИВЛ
Две жительницы Твери отметили 100-летний юбилей в апреле
В Тверской области уволен министр здравоохранения
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в программу "Большие гастроли-онлайн"
Где в Твери дачникам запретили торговать рассадой из-за коронавируса
В Тверской области лук подорожал на двадцать процентов, а картошка почти на восемь
Фейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователи
Коронавирус в Тверской области: на вокзалах, в автобусах и поездах усилены профилактические меры
На складе в Твери выявили молоко с растительными компонентами
Уроженец Средней Азии попался на "закладках" в Твери
Жители Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Пьяный водитель протаранил ограду моста в Тверской области
Спасатели помогли убрать сухие ветки с крыши детского сада в Твери
Разбойники в марлевых повязках ограбили магазин в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на проспекте Чайковского в Твери
В гаражном кооперативе Твери полиция обнаружила склад с "паленым" алкоголем