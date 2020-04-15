Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города
В Твери режим самоизоляции продолжается почти месяц. И этого хватило, чтобы некоторые животные почувствовали относительную свободу и пришли в город. Например, бобры.
"Природа очистилась, и в Тверь вернулись бобры", - подписал свою фотографию в соцсетях тверичанин Григорий Базлов.
В кадре огромное дерево, ствол которого наполовину погрызен мощными зубами животных.
Кстати, фото было сделано почти в центре города: на берегу реки Тьмаки около Воскресенского кафедрального собора, что напротив ТЦ "Рубин".
Комментарии под фото оказались еще более интересными, так как подписчики Григория стали рассказывать о ситуации в других городах.
- Крым: кабаны и косули вездеееее!
- Астрахань. У нас бобров нет. Но фазаны по городу гулять начали.
Ствол наполовину погрызен мощными зубами животных. Фото: Григорий Базлов
ИСТОЧНИК KP.RU
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