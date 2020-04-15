2020-04-16T00:35:35+03:00
Общество

Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города

Фото было сделано неподалеку от Воскресенского кафедрального собора
Ирина ТАРАСОВА
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Природа очистилась, и в Тверь вернулись бобры. Фото: Григорий БазловПрирода очистилась, и в Тверь вернулись бобры. Фото: Григорий Базлов
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В Твери режим самоизоляции продолжается почти месяц. И этого хватило, чтобы некоторые животные почувствовали относительную свободу и пришли в город. Например, бобры.

"Природа очистилась, и в Тверь вернулись бобры", - подписал свою фотографию в соцсетях тверичанин Григорий Базлов.

В кадре огромное дерево, ствол которого наполовину погрызен мощными зубами животных.

Кстати, фото было сделано почти в центре города: на берегу реки Тьмаки около Воскресенского кафедрального собора, что напротив ТЦ "Рубин".

Комментарии под фото оказались еще более интересными, так как подписчики Григория стали рассказывать о ситуации в других городах.

- Крым: кабаны и косули вездеееее!

- Астрахань. У нас бобров нет. Но фазаны по городу гулять начали.

Ствол наполовину погрызен мощными зубами животных. Фото: Григорий Базлов

Ствол наполовину погрызен мощными зубами животных. Фото: Григорий Базлов

ИСТОЧНИК KP.RU

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