Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города

15 Апр 2020 2020-04-16T00:35:35+03:00

Природа очистилась, и в Тверь вернулись бобры. Фото: Григорий Базлов

Фото было сделано неподалеку от Воскресенского кафедрального собора

Изменить размер текста: A A

В Твери режим самоизоляции продолжается почти месяц. И этого хватило, чтобы некоторые животные почувствовали относительную свободу и пришли в город. Например, бобры.

"Природа очистилась, и в Тверь вернулись бобры", - подписал свою фотографию в соцсетях тверичанин Григорий Базлов.

В кадре огромное дерево, ствол которого наполовину погрызен мощными зубами животных.

Кстати, фото было сделано почти в центре города: на берегу реки Тьмаки около Воскресенского кафедрального собора, что напротив ТЦ "Рубин".

Комментарии под фото оказались еще более интересными, так как подписчики Григория стали рассказывать о ситуации в других городах.

- Крым: кабаны и косули вездеееее!

- Астрахань. У нас бобров нет. Но фазаны по городу гулять начали.

Ствол наполовину погрызен мощными зубами животных. Фото: Григорий Базлов

ИСТОЧНИК KP.RU