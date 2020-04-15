2020-04-15T22:17:53+03:00
Общество

В создание тепличного комплекса в Тверской области вложат средства бюджета

Там будут выращивать огурцы, помидоры и зеленые культуры
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В Кувшиново будут выращивать экологически чистые овощи.В Кувшиново будут выращивать экологически чистые овощи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кувшинове создается масштабный тепличный комплекс «Кувшиновский». Тверской регион будет участвовать в софинансировании работ по созданию инфраструктуры комплекса.

На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которую провел губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении на эти цели из регионального бюджета 19,6 млн рублей. Ещё 236 млн рублей - деньги Фонда развития моногородов.

Средства пойдут на выполнение работ по газоснабжению, водоотведению, электроснабжению, строительству газовой котельной мощностью 12МВт, реконструкции улицы Семашко.

- В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей этих населенных пунктов, - считает Игорь Руденя.

Площадь тепличного комплекса будет равняться 15 га. Производственная мощность - 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), салат и зеленые культуры (2 352 тыс. штук в год).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время самоизоляции бобры пришли в Тверь и погрызли деревья в центре города
В Твери запустили веселый челлендж для дачников
В создание тепличного комплекса в Тверской области вложат средства бюджета
Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд в Конаково
Шестерых пациентов после коронавируса выписали в Тверской области
В Тверской области четверо больных коронавирусом подключены к ИВЛ
Две жительницы Твери отметили 100-летний юбилей в апреле
В Тверской области уволен министр здравоохранения
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в программу "Большие гастроли-онлайн"
Где в Твери дачникам запретили торговать рассадой из-за коронавируса
В Тверской области лук подорожал на двадцать процентов, а картошка почти на восемь
Фейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователи
Коронавирус в Тверской области: на вокзалах, в автобусах и поездах усилены профилактические меры
На складе в Твери выявили молоко с растительными компонентами
Уроженец Средней Азии попался на "закладках" в Твери
Жители Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Пьяный водитель протаранил ограду моста в Тверской области
Спасатели помогли убрать сухие ветки с крыши детского сада в Твери
Разбойники в марлевых повязках ограбили магазин в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на проспекте Чайковского в Твери
В гаражном кооперативе Твери полиция обнаружила склад с "паленым" алкоголем