В создание тепличного комплекса в Тверской области вложат средства бюджета

15 Апр 2020 2020-04-15T22:17:53+03:00

Там будут выращивать огурцы, помидоры и зеленые культуры

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В Кувшинове создается масштабный тепличный комплекс «Кувшиновский». Тверской регион будет участвовать в софинансировании работ по созданию инфраструктуры комплекса.

На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которую провел губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении на эти цели из регионального бюджета 19,6 млн рублей. Ещё 236 млн рублей - деньги Фонда развития моногородов.

Средства пойдут на выполнение работ по газоснабжению, водоотведению, электроснабжению, строительству газовой котельной мощностью 12МВт, реконструкции улицы Семашко.

- В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей этих населенных пунктов, - считает Игорь Руденя.

Площадь тепличного комплекса будет равняться 15 га. Производственная мощность - 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), салат и зеленые культуры (2 352 тыс. штук в год).

ИСТОЧНИК KP.RU