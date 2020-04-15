2020-04-15T20:34:52+03:00
Общество

Две жительницы Твери отметили 100-летний юбилей в апреле

Еще трое перешагнули вековой рубеж
Ольга ТРОФИМОВА
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Пять долгожительниц праздную в апреле Дни РожденияПять долгожительниц праздную в апреле Дни РожденияФото: Евгения ГУСЕВА
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В апреле 2020 года пятеро долгожителей Тверской области отметили Дни рождения.

По данным регионального Отделения Пенсионного фонда, двум жительницам Твери исполнилось по 100 лет. Еще две женщины - жительницы Ржева и областной столицы - правзднуют 101-й День рождения.

Пятая именница также проживает в Твери. В апреле долгожительнице исполняется 103 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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