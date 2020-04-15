Две жительницы Твери отметили 100-летний юбилей в апреле
Еще трое перешагнули вековой рубеж
Пять долгожительниц праздную в апреле Дни РожденияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В апреле 2020 года пятеро долгожителей Тверской области отметили Дни рождения.
По данным регионального Отделения Пенсионного фонда, двум жительницам Твери исполнилось по 100 лет. Еще две женщины - жительницы Ржева и областной столицы - правзднуют 101-й День рождения.
Пятая именница также проживает в Твери. В апреле долгожительнице исполняется 103 года.
ИСТОЧНИК KP.RU